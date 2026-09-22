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Вечерний Новосибирск

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XIII форум биотехнологий OpenBio-2026 стартовал в Новосибирской области

XIII форум биотехнологий OpenBio-2026 стартовал в Новосибирской области

В наукограде Кольцово стартовал XIII Российский форум биотехнологий OpenBio-2026. Форум продлится с 22 по 25 сентября на площадке Биотехнопарка.

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