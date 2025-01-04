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Рябкин сделал дубль за «Маскигон» в дебютном матче в USHL против сборной США U18 и стал 2-й звездой. Он не забил буллит в серии

17-летний форвард перешел в главную юниорскую лигу США после расторжения контракта с «Динамо».  В дебютном матче россиянина его новая команда уступила юниорской сборной США (USNTDP) со счетом 3:4 Б.

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