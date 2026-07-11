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Генменеджер «Вашингтона» про 75 тысяч долларов под потолком: «Наш лимит по кредитке исчерпан. Если мы что-то и будем делать, то обменяем кого-то, чтобы освободить место»

Генеральный менеджер « Вашингтона » Крис Патрик прокомментировал финансовое положение команды. По данным PuckPedia, у «Кэпиталс» осталось 75 тысяч долларов под потолком зарплат на следующий сезон.

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