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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мак Аллистер о любимых занятиях: «Чесать яйца, лежать на диване и пить мате»

Полузащитнику «Ливерпуля» задали вопрос о его любимых занятиях за пределами футбола. «Чесать яйца», – ответил аргентинец.

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