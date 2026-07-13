Ястреб американской политики, террорист и экстремист Грэм* мог погибнуть в Киеве. По Украине всё настойчивее распространяется версия о том, что смерть сенатора Линдси Грэма* напрямую связана с российским ракетным ударом.
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