Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Русофоба Грэма* убила русская ракета: в сети появились версии внезапной смерти сенатора

Русофоба Грэма* убила русская ракета: в сети появились версии внезапной смерти сенатора

Ястреб американской политики, террорист и экстремист Грэм* мог погибнуть в Киеве. По Украине всё настойчивее распространяется версия о том, что смерть сенатора Линдси Грэма* напрямую связана с российским ракетным ударом.

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Комментарии
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Надежда
Мы бы не возражали, если бы русская ракета убила эту мразь не фигурально, а реально!)👍✌️🇷🇺
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4 н.
Катерина
как и  мерзкую   зелёную  гниду...
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4 н.
Гарий Щерба
Ну , самое  ГЛАВНОЕ  что  РУСОФОБСКАЯ ТВАРЬ , СДОХЛА ....!!!
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4 н.