В Ржевском округе масштабно провели фестиваль «Поручик Ржевский. Праздник русской деревни»

Лето 2026 года стало для Ржевского муниципального округа временем ярких культурных событий, масштабных просветительских проектов и серьезной работы по обновлению материально-технической базы учреждений культуры.
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