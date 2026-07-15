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В Ржевском округе масштабно провели фестиваль «Поручик Ржевский. Праздник русской деревни»

В Ржевском округе масштабно провели фестиваль «Поручик Ржевский. Праздник русской деревни»

Лето 2026 года стало для Ржевского муниципального округа временем ярких культурных событий, масштабных просветительских проектов и серьезной работы по обновлению материально-технической базы учреждений культуры.

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