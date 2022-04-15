Жители СЗАО собирают вещи для беженцев

После публикации в «СЗ» объем гуманитарной помощи вырос МВ прошлом номере мы рассказали о сообществе семей с детьми-инвалидами из Северного Тушина, которое одним из первых откликнулось на призыв о сборе гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.