Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • николай лебедев
    Стоит только посмотреть, кто руководит РФС, и сразу станет ясно, что их туда тянет, но явно не забота о российском фу...Депутат Терюшков ...
  • Boris Boriskov
    Губерниев ему срочно нужно за границу привык катятся хватит дома сиди вот поэтому он рвет и мечет   а Вяльбе молодецДмитрий Губерниев...
  • Ингерман Ланская
    а каким местом камуноиды относят себя к Илье Муромецу, князю Владимиру, Алеше Поповичу? ...или они тоже камунизды, по...Депутат КПРФ Обух...

У Де Хеа 5-я результативная ошибка со старта прошлого сезона. У него и Льориса их больше всего среди игроков АПЛ

У Де Хеа 5-я результативная ошибка со старта прошлого сезона. У него и Льориса их больше всего среди игроков АПЛ

«Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Севилье» (0:3) в ответном матче 1/4 финала и покинул турнир. Испанский вратарь в случае с первым голом, пропущенным «МЮ», отдал мяч защитнику Харри Магуайру, которого прессинговали соперники, англичанин ошибся, пасуя назад под давлением, и Юссеф Эн-Несири открыл счет на 8-й минуте.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх