У Де Хеа 5-я результативная ошибка со старта прошлого сезона. У него и Льориса их больше всего среди игроков АПЛ

«Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Севилье» (0:3) в ответном матче 1/4 финала и покинул турнир. Испанский вратарь в случае с первым голом, пропущенным «МЮ», отдал мяч защитнику Харри Магуайру, которого прессинговали соперники, англичанин ошибся, пасуя назад под давлением, и Юссеф Эн-Несири открыл счет на 8-й минуте.
Популярные статьи
- Фанаты «Арсенала» вывесили баннер «Свободу Эвану Гершковичу». Журналист арестован в России по подозрению в шпионаже
- Сборную России не допустили до участия в квалификации к Евробаскету-2025
- «Спросил Обаму: «Почему вы не признали геноцид армян? Вы обещали». Он был в шоке. Охрана хотела меня побыстрее проводить». Мовсисян о встрече с президентом США
Свежие комментарии