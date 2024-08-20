Экипажи вертолетов Балтфлота провели ракетные стрельбы под Калининградом

Применение авиационных средств поражения по наземным целям отработали на авиационном полигоне в Калининградской области экипажи ударных вертолетов Ми-24 и Ми-8 морской авиации Балтийского флота, сообщает пресс-служба флота 20 августа на официальном интернет-портале Минобороны.
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