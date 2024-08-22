Академик Арнольд Тулохонов: Беды России от того, что чиновники занимаются не своим делом

А

Алексей

Есть такой закон Творца Вселенной - Закон Соответствия: Каждый человек в обществе должен занимать место в соответствии с потенциалом своего сознания. Другими словами, границы масштаба сознания субъекта должно совпадать с границами его влияния в обществе. Если границы сознания окажутся меньше границ его социального влияния, то произойдёт катастрофа. Такой управленец не оставит камня на камне из того, чем он управляет, и не потому, что он плохой, а потому, что масштаб его сознания не соответствует полю деятельности, которым он управляет. К первой категории относятся индивидуумы, сфера деятельности которых замыкается на самих себя. Это хищники (Нарцисс). Ко второй категории относятся индивидуумы, в сферу интересов которых входят близкие им люди – жена, дети, родные …Они могут быть как хищниками, так и диффузниками. К третьей категории относятся индивидуумы, сознание которых способно вместить в себя не только членов своей семьи, но и многих друзей и знакомых. Это диффузники, например кавказцы - со своих они пылинки сдувают, а чужим головы режут. К четвёртой категории относятся личности, сознание которых не ограничивается рамками «свой - чужой». Оно вмещает село, город, район, область на большее оно не распространяется. Это, по Поршневу – неантропы. К пятой категории относятся редкие личности, сознание которых вмещает целые страны. К шестой категории, очень редких на Земле личностей относятся те, сознание которых вмещает всю Землю-матушку. (Сталин И В) К седьмой категории относятся личности со сверхсознанием, их масштаб не ограничен даже Галактикой.