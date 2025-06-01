Британцы предлагают помочь Украине разработать ядерное оружие

Полковник Британской армии в отставке Ричард Кэмп – о том, что Британия должна помочь Украине разработать собственное ядерное оружие:Я знаю, что люди пугаются, когда слышат одно только упоминание о ядерном оружии.
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