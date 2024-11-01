Путин поставил точку в политической войне в Хакасии

Президент России Владимир Путин успокоил сложную политическую обстановку в Хакасии. На встрече с губернатором Валентином Коноваловым глава государства заявил о необходимости сосредоточить усилия прежде всего на проблемах жителей региона.
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