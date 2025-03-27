Переговоры, прогнозы и тупики: перспективы завершения СВО на Украине к весне 2025 года

Когда закончится война на Украине: шаг к перемирию или тактическая пауза? Переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии 24-25 марта 2025 года стали ключевым событием, приблизившим стороны к временному прекращению огня.
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