Как я обустроила кухню в 6 квадратных метров: личный опыт и рабочие приемы

Когда я впервые вошла в свою будущую квартиру, кухня произвела на меня гнетущее впечатление. Это был вытянутый пенал площадью чуть больше пяти квадратных метров, и я совершенно не представляла, как втиснуть сюда всё необходимое, не превратив помещение в склад.
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