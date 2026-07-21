Как я обустроила кухню в 6 квадратных метров: личный опыт и рабочие приемы

Когда я впервые вошла в свою будущую квартиру, кухня произвела на меня гнетущее впечатление. Это был вытянутый пенал площадью чуть больше пяти квадратных метров, и я совершенно не представляла, как втиснуть сюда всё необходимое, не превратив помещение в склад.