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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек «Атлетико» Рикельме о промахе в игре с «Интером»: «Поблагодарил Облака – он спас мою задницу» 

В добавленное ко второму тайму время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера» (2:1, 3:2 по пен.

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