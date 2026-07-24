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Царьград

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Банк России снизил ключевую ставку до 14% на фоне инфляционных рисков

Банк России снизил ключевую ставку до 14% на фоне инфляционных рисков

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что выбывание производственных мощностей ограничивает возможности снижения ключевой ставки.

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