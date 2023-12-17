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Пэдди Пимблетт: «Немного разочарован, что не финишировал Фергюсона»

«Чувствую себя немного лучше. Немного разочарован, что не финишировал Тони, но он – один из самых жестких ублюдков в истории этого октагона.

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