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Царьград

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Извинениями не отделался: Суд арестовал рэпера-мигранта, мечтавшего бить беременных женщин

Извинениями не отделался: Суд арестовал рэпера-мигранта, мечтавшего бить беременных женщин

Будущему любителя "превентивных ударов" не позавидуешь: ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет. 17-летний рэпер попытался извиниться перед всеми русскими женщинами, правда, в его извинения верится очень слабо.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Какие могут быть извинения от мерзавца?!! Сажать его по статье 286 УКРФ «разжигание национальной розни» на полную катушку!
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6 час.

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