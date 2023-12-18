Извинениями не отделался: Суд арестовал рэпера-мигранта, мечтавшего бить беременных женщин

Будущему любителя "превентивных ударов" не позавидуешь: ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет. 17-летний рэпер попытался извиниться перед всеми русскими женщинами, правда, в его извинения верится очень слабо.
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