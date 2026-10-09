Голодные медведи-шатуны могут не залечь в берлоги этой зимой: россиян предупредили об опасности

Голодные медведи-шатуны могут не залечь в берлоги этой зимой: россиян предупредили об опасностиПредстоящей зимой в российских регионах может резко вырасти число встреч с голодными медведями-шатунами.
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