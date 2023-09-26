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⛸Сегодня в CAS начинаются слушания по допинг-делу Камилы Валиевой

25 декабря 2021 года во время чемпионата России Валиева сдала положительную пробу на запрещенный препарат триметазидин.

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