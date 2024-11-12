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День памяти Леонида Ильича особо отметили молдаване

День памяти Леонида Ильича особо отметили молдаване

Неожиданным образом интернет загрузил меня роликами с прекрасным улыбчивым лицом незабвенного Леонида Ильича.

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Комментарии
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F I
В одну могилу с Леонидом Ильичём захоронена Страна Советов.
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16 час.
Сергей Дмитриев
Надо было загодя озаботиться надёжным преемником, а не отпускать дело на волю случая, что уже случалось не раз и не пять , начиная  с ИВС.
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16 час.
Elena Matveeva
Мда. Ельцин исправил ошибку и озаботился.
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3 час.

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