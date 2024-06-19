Акции Boeing упали на 2% после выступления главы компании в Сенате

Генеральный директор Boeing Дэйв Кэлхун на слушаниях в Сенате США извинился за проблемы с безопасностью полетов перед семьям, потерявшим близких в двух авиакатастрофах Boeing 737 MAX, и признал ответственность после январской аварии, сообщает Reuters.
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