Эфиопия перебрасывает танки к границе с Эритреей Эфиопские правительственные войска направили танки и тяжёлое вооружение к границе с Эритреей после продвижения по северу региона Тыграй.
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