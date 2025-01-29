Актриса Елизавета Арзамасова опубликовала фото в купальнике

Жена фигуриста, продюсера ледовых шоу Ильи Авербуха снялась в купальнике на Маврикии. Актриса Елизавета Арзамасова позировала в бассейне, дополнив образ стильными аксессуарами, и опубликовала фото в Telegram-канале.
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