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Хинтц с хет-триком, Годро с 1+2 и Пажо с 2+2 – звезды дня в НХЛ

Лига подвела итоги игрового дня.  Третья звезда – форвард «Айлендерс» Жан-Габриель Пажо с 4 (2+2) очками в матче с «Вашингтоном» (5:1).

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