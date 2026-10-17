В биографии Екатерины Великой есть эпизод, который её официальные биографы XIX века предпочитали обходить, а советские любили поминать с нажимом: в 1756–1757 годах великая княгиня Екатерина Алексеевна брала деньги у британского посла и регулярно сообщала ему о том, что происходило при дворе Елизаветы Петровны.