В Петербурге выросли зарплаты строителей

Рост составил почти 13%. В Петербурге выросли зарплаты специалистов сфере строительства. Данные за май 2024 года показывают, что средняя предлагаемая зарплата выросла на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервисы «Работа.
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