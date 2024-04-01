Politico: прокуратура ЕС начала расследовать дело о закупках вакцин главой ЕК

Уголовное расследование ведущих европейских прокуроров в отношении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по делу о закупках вакцин от коронавируса у фирмы Pfizer перешло в руки прокуратуры Евросоюза.
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