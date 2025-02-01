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Без лишних оков: снижение требований к инфраструктуре может удешевить перелеты

Без лишних оков: снижение требований к инфраструктуре может удешевить перелеты

Снижение избыточных требований к проектированию, строительству и реконструкции региональной аэропортовой инфраструктуры значительно удешевит ее стоимость при сохранении уровня безопасности и сделает сами перелеты для населения доступнее.

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