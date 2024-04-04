Северная Корея обогнала США

Пока мировой гегемон телится, лапотная и ватная КНДР в боевом режиме запустила ракету с гиперзвуковым блокомКНДР сообщила об успешном испытании ракеты с гиперзвуковой планирующей боеголовкой "Хвасонпхо-16Б".