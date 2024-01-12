Британская пресса: Массированные ракетные удары ВС РФ перегружают украинскую систему ПВО

В результате постоянных ракетных ударов Вооруженных сил Российской Федерации по украинским военным объектам, а также атак беспилотных летательных аппаратов, система противовоздушной обороны Украины оказывается неспособной справляться со всеми угрозами.
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