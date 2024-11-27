В Петербурге агрессивный прохожий угрожал ножом бригаде скорой помощи

Мужчину задержали В Петербурге наряд Росгвардии задержал прохожего, который угрожал ножом бригаде скорой помощи, сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленинградской области.
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