Суд отказался снять обвинение против сына Байдена о незаконном обороте оружия

Global Look Press/Ting Shen - Pool via CNP/Consolidated News Photos Суд штата Делавэр отказался снять обвинение против сына американского президента Хантера Байдена по делу о незаконном обороте оружия, говорится в судебном документе.
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