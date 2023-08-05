Русская весна

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Саудовская Аравия проведет встречу по Украине на уровне нацсоветников

Саудовская Аравия проведет встречу по Украине на уровне нацсоветников

Саудовская Аравия проведет в субботу, 5 августа, международную встречу на уровне советников национальной безопасности ряда стран для обсуждения путей прекращения кризиса на Украине, сообщило в пятницу вечером Саудовское госагентство новостей.

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