Саудовская Аравия проведет встречу по Украине на уровне нацсоветников

Саудовская Аравия проведет в субботу, 5 августа, международную встречу на уровне советников национальной безопасности ряда стран для обсуждения путей прекращения кризиса на Украине, сообщило в пятницу вечером Саудовское госагентство новостей.
Саудовская Аравия проведет в субботу, 5 августа, международную встречу на уровне советников национальной безопасности ряда стран для обсуждения путей прекращения кризиса на Украине, сообщило в пятницу вечером Саудовское госагентство новостей.
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