Иномарка сгорела в Кеми по неизвестной причине

Пожар в карельском городе потушили быстро, но машину не спасли Сегодня, 9 декабря, в 16:45 пожарный расчет ПЧ-22 выехал на ликвидацию возгорания на улице Пуэтная в Кеми, где вспыхнул автомобиль Volkswagen Passat.