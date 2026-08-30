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«Я ваш, буржуинский»: плохиш Чубайс уговорил канадцев отменить персональные санкции

«Я ваш, буржуинский»: плохиш Чубайс уговорил канадцев отменить персональные санкции

Канада сняла с бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса санкции, наложенные  год назад. Об этом сообщила официальная газета канадского правительства Canada Gazette, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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