«Я ваш, буржуинский»: плохиш Чубайс уговорил канадцев отменить персональные санкции

Канада сняла с бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса санкции, наложенные год назад. Об этом сообщила официальная газета канадского правительства Canada Gazette, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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