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Ключевые финансовые и регулирующие нововведения в России с 1 сентября 2026 года

Ключевые финансовые и регулирующие нововведения в России с 1 сентября 2026 года

1 сентября 2026 года в России вступает в силу целый ряд существенных законодательных и нормативных изменений, затрагивающих банковский сектор, личные финансы граждан, рынок труда и криптовалютную отрасль.

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