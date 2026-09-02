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Газета.ру

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Буданов встал на сторону разведки после перестрелки сотрудников СБУ и ГУР

Буданов встал на сторону разведки после перестрелки сотрудников СБУ и ГУР

Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов, комментируя произошедшую в Киеве перестрелку между сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны, фактически встал на сторону разведки.

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