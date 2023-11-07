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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

Устранение коррупционных схем при закупках медоборудования позволило бы сэкономить десятки млрд рублей — депутат Куринный

Замглавы Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный считает, что правоохранительные органы могли бы выявить организованные группы лиц, которые действуют по предварительному сговору при закупках дорогостоящего медицинского оборудования.

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