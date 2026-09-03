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Регионы России

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Российский FPV-дрон «Заноза-10» получил искусственный интеллект

Российский FPV-дрон «Заноза-10» получил искусственный интеллект

В компании уточнили, что данное решение обеспечивает автоматическое наведение на цель на финальном участке траектории, что существенно повышает точность поражения даже при полной потере видеосигнала или наличии сильных помех.

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