Российский FPV-дрон «Заноза-10» получил искусственный интеллект

В компании уточнили, что данное решение обеспечивает автоматическое наведение на цель на финальном участке траектории, что существенно повышает точность поражения даже при полной потере видеосигнала или наличии сильных помех.
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