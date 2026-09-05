Как выбрать мебель, которая прослужит годы

Мебель — это не просто предметы интерьера, а основа комфорта и функциональности жилого пространства. От её качества, эргономики и уместности в интерьере зависит, насколько удобно будет жить в доме или квартире каждый день.
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