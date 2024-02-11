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  • Татьяна Гамулина
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Мюнхенская речь Владимира Путина оказалась пророческой

Мюнхенская речь Владимира Путина оказалась пророческой

«Практически все из путинской мюнхенской речи исполнилось». Такими словами эксперты указывают на предзнаменования, прозвучавшие в знаменитой Мюнхенской речи, произнесенной президентом России 10 февраля 2007 года.

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Татьяна Гамулина
Это наш путеводитель по имени Путин, слава ему и долгих лет жизни. Восхищаюсь....
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