Саудовская Аравия: несколько энергетических объектов и коммунальных предприятий в южных районах страны, особенно в Абхе и Джизане, в утренние часы подверглись нападениям йеменских хуситов.
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