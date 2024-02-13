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Подозрение на передозировку: Дану Борисову бессознания нашла дочь в собственной квартире

Подозрение на передозировку: Дану Борисову бессознания нашла дочь в собственной квартире

Казалось бы, проблемы с запрещенными препаратами уже остались позади у известной Даны Борисовой. Она неоднократно заявляла о своей решимости отказаться от них, а также совсем перестала употреблять алкоголь.

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