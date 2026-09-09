Игорь Трунов: суды в России могут делить "скины" при разводе

Игорь Трунов рассказал, что российские суды могут делить цифровые активы при разводе, включая "скины" из компьютерных игр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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