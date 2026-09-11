"Суд признал, что мы никто": Вагнеровцы вынуждены идти в Госдуму. Но тут появились "доброжелатели"

ИА Новороссия "Музыканты" получили неприятное известие из Верховного суда. Бойцы "оркестра", как они говорят, узнали, что и не воевали вовсе.
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Ребята жизни свои отдали, это единственное, что у них было. Они и защитили нашу страну. Они и есть защитники со всеми вытекающими правами.. Это называется справедливость.
На вопросник даже отвечать противно.
Только полный моральный урод может разделять солдат, которые воевали за Родину там, куда их послала выполнять их долг страна!
Когда создавался Вагнер было понятно что у России просто нет другого варианта помочь Донбассу, да и прочим странам, где нужна была военная сила России, но без афиширования участия государства.
А сейчас политические проститутки начинают давно известную песню - мы вас туда не отправляли и так далее!
Дело в том. что одно стихотворение мне не принадлежит. Прежде, чем опубликовать его со своей страницы, я должна была по закону попросить разрешение у автора. я не согласовала с ним, но указала, где его можно найти, чтобы автор не предъявила мне законные претензии. Здесь же написала. что у меня лично подобные стихотворения ещё есть. но нужны и другие авторы, я думаю
Так получается, что не могу быть в стороне от событий в стране. И всё это время я была с её защитниками, не приглядываясь, какой он национальности, вероисповедания и сословия. На протяжение всего времени ещё с 2014 года я поддерживаю защитников наших людей. Герои мои стихов разные, но не выдуманные. Естественно, что там есть и из ЧВК. Ещё тогда писаки от неленивого пера пытались очернить героев. Своё мнение я высказывала и тогда открыто и прямо. А что же "порядочные диванные говоруны" не вышли заменить зеков, очищая ряды от неугодных? За каждое слово мы несём ответ. Учтите это.
СМЕЛЫМ И ОТВАЖНЫМ
Надежда Белугина-Подюжская
Вот судьба – цепочка преступлений.
Не родные, улица влекла.
Меньше бы вниманья к развлеченьям,
Жизнь, авось, путём другим пошла.
А историй и ошибок море,
На судьбу обид не перечесть.
Так стезя легла, не стоит спорить,
Что змеёй в груди таилась месть.
А итог – стены четыре тесных,
Где воспоминанья гонишь прочь,
И пугает будущее, если
Не заснуть и всё длиннее ночь.
За большим забором, как и прежде,
Он для всех не значит ничего,
Крест поставил на своей надежде -
За него всё свёрстано давно.
Но внезапно шансом стало чудо:
"Можешь уважение вернуть,
И глаза не пряча перед людом,
От позора свой очистить путь".
Грудью защитить свою Отчизну
Смелости не каждому дано!
Ну, а он не пожалеет жизни!
Пусть о нём узнает всё село.
И гордятся сыном мама с папой,
И девчонка – карие глаза.
Есть желанье?! Чуть слезой не капнул,
Чтоб свою надёжность доказать.
Среди «птиц элитных» есть подколы?
Мол, куда они в «калашный ряд»?
Кто сказал? Вот эти мыши в норах,
Что от страха день и ночь шуршат?!
Кровью смыть – совсем это не просто,
Не святой водой умыть лицо.
А всю жизнь осмыслить до погоста
И героем стать – не подлецом.
Каждый смог на это бы решиться?
Нет! Лишь тот, в ком твёрдый стержень есть.
И кто жизнью смог не поскупиться.
Живы в ком достоинство и честь.
И ведёт на подвиги Пригожин
Тех, кто стал источником для тем -
Вот и в Соледаре враг низложен:
Цель поставив, сделать - нет проблем.
Не отступят, в трудный час не дрогнут,
Совершая подвиг на войне.
От границ фашистов всех отторгнут,
Орденами грудь покрыв вдвойне.
© Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2023
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Ополченцы, Добровольцы, Мобилизованные- вот Герои, ЧВК- наёмники, ЗК в ЧВК- игроки в гусарскую рулетку на своих условиях.
Вот наше общее несчастье - есть 2 стихотворения, реальной жизни на войне, без прикрас - а наши писаки всех мастей и всех контор НЕ написали и НЕ поминали в теле- разглагольствованиях на темы СВО реальные подвиги таких людей на войне. Мы позорно стыдимся, что, грубо говоря, НАШИ же граждане, взяв оружие, НАС и РОДИНУ защищали и защищают. Кто же мы такие после этого? Не помнящие своего родства со своими же людьми, жившими или живущими с нами в одно и то же время , но будучи на войне? Одной заказной показухой мы не должны доволстаоааться, чай, не папуасы. Слава и Память, пока МЫ живы!
Чтобы были по-настоящему едины, надо помнить всё, а не выборочные моменты. Живи, страна!!!