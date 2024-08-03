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Швентек, Рыбакина, Паолини и еще четыре теннисистки снялись с турнира в Торонто

Швентек, Рыбакина, Паолини и еще четыре теннисистки снялись с турнира в Торонто

Первая ракетка мира Ига Швентек, №4 Елена Рыбакина, №5 Жасмин Паолини, №8 Мария Саккари, №9 Даниэль Коллинс, №10 Барбора Крейчикова, №18 Маркета Вондроушова и №26 Каролин Гарсия пропустят турнир WTA 1000 в Торонто, который начнется 6 августа.

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