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Русофобия наоборот: к выставленному в Хельсинки подбитому русскому танку возлагают цветы

Русофобия наоборот: к выставленному в Хельсинки подбитому русскому танку возлагают цветы

Власти очищают машину, но мемориал снова пополняется.Русофобский перфоманс с выставлением в европейских городах танка армии РФ, подбитого на Украине, в Хельсинки также не привел к желаемому его авторами результату.

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