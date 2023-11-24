Русофобия наоборот: к выставленному в Хельсинки подбитому русскому танку возлагают цветы

Власти очищают машину, но мемориал снова пополняется.Русофобский перфоманс с выставлением в европейских городах танка армии РФ, подбитого на Украине, в Хельсинки также не привел к желаемому его авторами результату.
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