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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Даллас» продлил Стила на 4 года с кэпхитом 3,7 млн долларов. У 28-летнего форварда было 33 очка в 73 играх в регулярке в прошлом сезоне

« Даллас » подписал новый контракт с форвардом Сэмом Стилом . Новое соглашение с 28-летним форвардом рассчитано на 4 года и вступит в силу с сезона-2027/28.

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