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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Международный союз велосипедистов разрешил 40 россиянам выступать в нейтральном статусе

Международный союз велосипедистов (UCI) за полгода присвоил нейтральный статус 66 спортсменам, в том числе 40 россиянам.

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